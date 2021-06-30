كأس أوروبا.. أوكرانيا تخرج السويد وتنتقل إلى ربع النهائي

2021/06/30 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاحت - بمنتخب - في غلاسكو، الثلاثاء، خلال لقائهما في الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم.

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