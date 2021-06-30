أوكرانيا تهزم السويد بثنائية وتبلغ ربع نهائي اليورو

2021/06/30 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق منتخب أوكرانيا فوزًا صعبًا على نظيره السويد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة يورو 2020.تقدم أوليكساندر زينشينكو لأوكرانيا بالدقيقة 27، ثم تعادل إيميل فورسبيرج للسويد بالدقيقة 43، بينما سجل أرتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا بالدقيقة 120+1.وتأهل المنتخب الأوكراني للدور ربع النهائي ليواجه نظيره الإنجليزي، الذي فاز على ألمانيا بهدفين نظيفين.

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