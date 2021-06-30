الكاظمي يصل الى بروكسل

2021/06/30 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى العاصمة البلجيكية بروكسل.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، الاربعاء، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى بروكسل".وفي وقت سابق من الثلاثاء، غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العاصمة بغداد في زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الأوربي في بروكسل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له غادر العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوربي في بروكسل"، لافتا الى أن "الكاظمي سيجري سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوربي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوربي".

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