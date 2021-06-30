إسدال الستار على دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا.. أوكرانيا آخر المتأهلين

2021/06/30 | 00:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تأهل منتخب أوكرانيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره السويدي 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

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وافتتح المنتخب الأوكراني التسجيل عن طريق نجمه ألكسندر زينتشينكو في الدقيقة الـ27، وعادل للسويد إيميل فورسبيرغ قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وتلقى المنتخب السويدي ضربة موجعة في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بعد طرد لاعبه ماركوس دانيلسون لتدخله العنيف على أحد لاعبي الخصم، ليستغل المنتخب الأوكراني النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني عن طريق أرتيوم دوفبيك.

وهذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب الأوكراني التي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث سيواجه على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، المنتخب الإنجليزي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره الألماني بهدفين نظيفين.

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