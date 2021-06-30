المشاركة في الإنتخابات.. الحزب الشيوعي العراقي ليس ملكا لأعضاءه فقط - زكي رضا

2021/06/30 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا المتابع لأدبيات الحزب الشيوعي العراقي منذ بدء الإنتفاضة لليوم يلاحظ خطّاً تصاعدياً في خطابه الإعلامي، فبعد أن كان الخطاب الإعلامي له دون المستوى المطلوب لسنوات عديدة، عاد الحزب ليتبنى خطاباً من الممكن القول من أنّه أكثر جرأة وواقعية عن خطاباته السابقة.



وقد كان موقف الحزب من الإنتخابات "المبكرّة" وتعليق مشاركته فيها، أحد أهم المواقف السياسية التي تبنّاها الحزب منذ الإحتلال الأمريكي الإيراني لبلادنا ......





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