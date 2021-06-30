أزمة السكن في العراق

2021/06/30 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت أزمة السكن مع زيادة عدد السكان في العراق، وارتفعت نسبة العشوائيات والفساد، ووضعت الحكومة العراقية خطة لمواجهة الأزمة السكنية بإنشاء مليون وحدة سكنية، فهل تكفي الوحدات السكنية والقروض الحكومية لإنهاء الأزمة؟ التفاصيل في هذه الحلقة

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