مقتل إرهابي أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية في ديالى

2021/06/30 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، مقتل احد الإرهابيين أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية في ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه "بعد الهزائم المتلاحقة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، تحاول هذه العصابات الأضرار بابراج الطاقة الكهربائية، الا ان يقظة القوات الأمنية والجهود الميدانية والعمل الاستخباري، مكن الأجهزة الأمنية من احباط عدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية".وتابعت: ان "القوات الامنية تمكنت من قتل احد الارهابيين بعد نصب كمين محكم له، اثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى".

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