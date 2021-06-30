2021/06/30 | 01:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، إحباط عدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان "بعد الهزائم المتلاحقة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، تحاول هذه العصابات الأضرار بابراج الطاقة الكهربائية، الا ان يقظة القوات الأمنية والجهود الميدانية والعمل الاستخباري، مكن الأجهزة الأمنية من احباط عدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية، كان آخرها في محافظة ديالى".

واضافت، "حيث قتلت قواتنا الأمنية احد الارهابيين بعد نصب كمين محكم له، اثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى".

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