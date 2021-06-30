زعيم ميليشيا العصائب: جاهزون بشكل كامل للرد على أميركا

2021/06/30 | 01:57 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، مساء الثلاثاء، الولايات المتحدة بعد استهدافها ميليشيات موالية لإيران، وقال "جاهزون بشكل كامل للرد على أميركا".

وأضاف أن "عملياتنا ضد الأميركيين انتقلت لمرحلة جديدة".

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وفي تهديد مبطن للأكراد، قال زعيم الميليشيا الموالية لإيران إن "قوى سياسية كثيرة أدانت الاعتداء لكن الطرف الكردي لم نسمع له تصريحا".

بايدن: الهجمات لردع إيران

وقبيل تصريحات الخزعلي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الضربات التي أمر بتوجيهها كانت لحماية والدفاع عن سلامة أفراد القوات الأميركية، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها، إضافة إلى ردع إيران والميليشيات المدعومة منها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت بلاده".

من جهته، نفى مسؤول كبير بالبنتاغون في تصريحات خاصة لـ العربية أن تكون هناك مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العسكرية التي وجهتها قواته الجوية لفصائل مدعومة من إيران في العراق وسوريا الاثنين.

غارات أميركية على مواقع لوكلاء طهران

كان قد قتل 7 عناصر على الأقل من فصائل موالية لإيران في ضربات جوية أميركية على الحدود العراقية السورية يوم الاثنين.

وأعلنت ميليشيات الحشد الشعبي عن مقتل 4 من مسلحيها في الغارات الأميركية.

الضربات الأميركية على الحدود العراقية السورية

وقال الحشد الشعبي: "نؤكد احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية".

من جانبه، أكد تحالف الفتح العراقي "وقوع قتلى نتيجة الغارات الأميركية" على مواقع ميليشياته في القائم.

وطالب تحالف الفتح العراقي، الحكومة "بالعمل على إنهاء الوجود الأميركي".

"تتمتع بقدرات القيادة والتحكم"

فيما قال مسؤول أميركي، إنه جرى استخدام ذخائر دقيقة التوجيه لضرب الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة كانت تتمتع بقدرات القيادة والتحكم.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن القصف يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق، مضيفة أن "هجمات هذا المساء (الاثنين الماضي) تظهر أن الرئيس بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأميركيين".

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