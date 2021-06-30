2021/06/30 | 01:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تجمعت حشود من سكان قضاء الزبير في محافظة البصرة احتجاجاً على تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

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وهاجمت القوات الأمنية لليلة الثانية على التوالي متظاهري قضاء العزيزية الذين احتشدوا قرب محطة توزيع الكهرباء احتجاجاً على تراجع ساعات تجهيز الطاقة، فيما أكدت مصادر محلية سقوط عدد من الجرحى كحصيلة أولية دون أن تعلن السلطات عن حصيلة رسمية.

وتُظهر مشاهد حصل عليها "ناس" ليل الثلاثاء على الأربعاء (30 حزيران 2021) المتظاهرين وهم ينقلون جريحاً ينزف إلى مستشفى العزيزية العام، فيما تشير مصادر طبية إلى تعرضه لإطلاقة نارية في منطقة الفخذ.

التوترات في القضاء تدخل يومها الثاني، بعد ليلة أمس التي شهدت توترات مشابهة.

وليلة أمس، حصل "ناس" على مقطع الفيديو الكامل، الذي يُظهر اعتداء قوات الأمن على أحد متظاهري قضاء العزيزية، فجر الثلاثاء (29 حزيران 2021) بعد أن شهدت المدينة احتجاجات إثر تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وفي المقطع الفيديوي الذي التقطه سكان منزل مجاور، تُظهر المَشاهد أن القوة الأمنية قد تمكنت بالفعل من السيطرة على الشاب، إلا أن احد عناصرها ألقاه أرضاً، ليتولى آخرون ضربه بالهروات وصعقه بالكهرباء، فيما تحاول سيدة -كانت تراقب المشهد مع عائلتها من سطح منزل مجاور- ثنيَ القوة الأمنية عن الاعتداء.

وقال متظاهرون في مقاطع مصوّرة، إن قضاء العزيزية شهد تدفق قوات إضافية من خارج المدينة، معظمها من قوات مكافحة الشغب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو من البصرة الآن: الأوضاع في محيط مديرية كهرباء الزبير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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