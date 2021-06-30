"تعزيز قيم التسامح".. تعيين أول سفير بحريني لدى إسرائيل

2021/06/30 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام بحرينية رسمية أن ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر قرارا بتعيين أول سفير للمملكة لدى إسرائيل، وذلك بعد أقل من عام على اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين

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