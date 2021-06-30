عشائر المثنى تستذكر بطولات ثورة العشرين

2021/06/30 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة: احمد الفرطوسي

نظمت عشائر المثنى مهرجانها السنوي بمناسبة الذكرى 101 لانطلاق شرارة ثورة العشرين الخالدة، في مضيف الشيخ ناجح كامل آل غثيث (قبيلة الظوالم)، التي رسمت ملامح المشهد السياسي للدولة العراقية.

وكانت مدينة الرميثة عنوانا لتلك الشرارة وانطلاقتها بأسلحة بسيطة كالبنادق القديمة والفالة والمكوار لطرد الاستعمار البريطاني والاسهام بتأسيس الحكم الوطني في العراق عام 1921.

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