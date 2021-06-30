"إن أدى إلى تغيير".. واشنطن ترحب بإعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار في تيغراي

2021/06/30 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بإعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي، شمال البلاد، من جانب واحد، وحثت جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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