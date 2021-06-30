رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى بروكسل

2021/06/30 | 03:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بروكسل.وكان الكاظمي قد توجه الى بروكسل الليلة الماضية في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوربي .وقال رئيس مجلس الوزراء قبيل مغادرته ان الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي ، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات./انتهى7

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