أسعد العيداني يصوّر نفسه وهو يهدد بفصل البصرة عن كهرباء العراق!

2021/06/30 | 03:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بثت حسابات على صلة بمحافظ البصرة، مقطعاً فيديوياً لأسعد العيداني، وهو يهدد مسؤولاً عبر الهاتف، بفصل محافظة البصرة عن الشبكة الوطنية.

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ونشر مقربون من العيداني المقطع الفيديوي الذي تم تصويره أثناء مكالمة المحافظ مع أحد المسؤولين، فيما تولى آخرون توزيع المقطع على مجموعات "واتساب".

ويأتي فيديو العيداني، بعد ساعات على اندلاع تظاهرة في قضاء الزبير، احتجاجاً على تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في القضاء.

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