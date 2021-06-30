2021/06/30 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "موديرنا"، الثلاثاء، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، أثبت فعالية كبيرة ضد سلالات جديدة من الفيروس، من بينها ثلاث سلالات من المتحور "دلتا" (B.1.617) شديد العدوى الذي ظهر أول مرة في الهند

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