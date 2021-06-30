2021/06/30 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، دعمها التام لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في 24 من ديسمبر المقبل، مشددة على أهميتها لاستعادة سيادة البلاد بعد سنوات من النزاع و الاضطرابات الاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد "دعمها الكامل" للانتخابات الليبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد "دعمها الكامل" للانتخابات الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).