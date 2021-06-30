2021/06/30 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، عبر تويتر، مساء الثلاثاء، تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم بصواريخ متعددة، الاثنين، مستخدمة قذائف من عيار 34 و122 ملم في إطلاق نار غير مباشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأميركي يوفر معلومات جديدة حول استهداف قواته في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأميركي يوفر معلومات جديدة حول استهداف قواته في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).