2021/06/30 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذ يعيش لبنان أسوأ أيامه، فإنه لم يبلغ الحضيض بعد.مدخرات اللبنانيين المودعة في المصارف ذهبت ولن تعود.اقتصادهم إلى انكماش، وظائفهم ضاع الكثير منها، والسعيد الذي لم يفقد وظيفته انخفض راتبه إلى أقل من عُشر ما كان عليه نتيجة انهيار العملة الوطنية.النظام الصحي كما النظام التعليمي عند آخر رمق، والخدمات العامة من كهرباء واتصالات ووقود وسلع غذائية أساسية وماء وصرف صحي وجمع نفايات، تتراجع وتتقلص إلى مستويات متدنية لم تنحدر إليها حتى في أعتى أيام الحروب، الأهلية وغيرها.المستأجرون في لبنان غير قادرين ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان، النهاية والقيامة (١): شرط النجاة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان، النهاية والقيامة (١): شرط النجاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).