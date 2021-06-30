ليلة الإطاحة بالإصلاح

2021/06/30 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد تعرض المواطن الأردني، والكاتب المثقف الثري بالمعرفة والوعي، عريب الرنتاوي إلى ما يتجاوز التنمر السياسي، لقد كانت هجمة تحاول خلق الردع والخوف والرعب في قلب كل من يحمل الرؤية الإصلاحية الجريئة

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