2021/06/30 | 07:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرات عراقية بالخارج: ضغط لوقف "إنهاء الإفلات من العقاب") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرات عراقية بالخارج: ضغط لوقف "إنهاء الإفلات من العقاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).