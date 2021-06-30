2021/06/30 | 07:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 ساعة

5492 مشاهدة

هدد امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، برد لا يمكن توقعه لا بالمكان ولا بنوعية السلاح، ملوحا بحرب قادمة ضد القوات الاجنبية في العراق.

وقال الخزعلي في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (29 حزيران 2021)، ان "القوات الاميركية شنت اعتداء ارهابيا ضد قوات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود و ردنا سيكون بشكل لا يمكن أن يتوقعه العدو لا بالمكان ولا بنوعية السلاح، العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".

واضاف، انه "لدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة والولايات المتحدة هي التي تسببت بقتل الملايين من الشعب العراقي و ردة الفعل الطبيعية لأي شعب حر أن يتصدى أبناؤه لإجبار القوات المحتلة على الخروج من أراضيه"، على حد تعبيره.

واوضح، ان "عنجهية بريطانيا في ذلك الوقت تتشابه مع عنجهية الجيش الاميركي في الوقت الحاضر، والعنجهية البريطانية في ثورة العشرين اسفرت عن قصف مسجد الكوفة".

وقال الخزعلي، ان "السياسة البريطانية تميزت بالمكر والدهاء من خلال نشر التفرقة والطائفية في البلدان التي احتلوها و عملت في ذلك الوقت على استقطاع الشعوب وتقسيم المكونات وهي من اوجدت ازمة كشمير وهي قائمة حتى الان بين باكستان والهند".

وتابع، ان "بريطانيا دعمت المكونات الصغيرة على حساب الكبيرة وفق سياسة فرق تسد و سياسة لندن نتج عنها تهميش الاغلبية وتسليط الاقلية عليها".

واشار الى ان "بريطانيا نشرت الطائفية والدكتاتورية بين الشعوب وصادرت الديمقراطية وهي التي أسست حكم الديكتاتورية في الوقت الحديث وهمشت خلال ثورة العشرين الاغلبية الشيعية في العراق عن الحكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يوجه تهديدا ويلوح بحرب قادمة لا محالة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يوجه تهديدا ويلوح بحرب قادمة لا محالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).