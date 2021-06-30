الديمقراطية لا تتحقق إلا بقرار شعبي، لا وجود فيه لأي شكل من أشكال الفساد... - محمد الحنفي

2021/06/30 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي عندما يحضر الأمل في الديمقراطية، يحضر الأمل في الشعب، وعندما يحضر الأمل في الشعب، يحضر العزم على تحقيق الديمقراطية، ويتخذ قرار الحسم مع كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه لا مجال لتحقيق الديمقراطية، في ظل تحكم الفساد، في الفكر، وفي الممارسة، وفي العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي العلاقة مع الإدارة، وفي كل مناحي الحياة.فالديمقراطية، وا ......





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