مخاوف من عودة الأطفال للمدارس..

2021/06/30 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات متغير دلتا من فيروس كورونا المستجد هو السائد في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف جديدة بشأن عودة الأطفال بسلامة إلى المدارس في الخريف المقبل.

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