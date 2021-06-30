الميتالية.. لروح الحلاج وابن عربي - فكري آل هير

2021/06/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير كرجل سطحي يبحث بطريقته عن معناه، أثارني ذلك التلفيق الحروفي لمعنى السطحية في المعاجم والقواميس اللغوية والنفسية والببغائية..



ففي مقابل المغفرة التي نمنحها بكل إعجاب وفتون للشعراء عن كل الجرائم التي يرتكبونها دائماً بحق اللغة والألفاظ والمفردات والمعاني بذريعة الضرورة الشعرية وتقنيات التصوير الاستعاري والمجازي، نتجاهل وقائعنا التداولية اليومية التي تشبه الى حد ما المجازر، وطريقتنا العفوية في اخراج ......





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