رَجُلٌ مأهولٌ بالعشقِ/رواية/الفصل الثاني - ريتا عودة

2021/06/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة *حاولت أن أنسلخ عن حبّه بعدما تركتُهُ هناك غارقا في شكوى أوجاع الفراق عن محبوبته للبحر.حاولتُ بكامل دهائي أن أنساه!لكنني فشلت.وأدركتُ أنًني أدمنته!وأدركتُ أنّني، حقًّا، عشقته!مع اكتشاف مرعبٍ كهذا، لم يبق أمامي سوى أن أنتزعها هي من قلبه! عليه أن يُشفى من ذاكرتها فهي التي هجرته.لكن كيف..!كيف انتزعها من قلبه!*أيام مضت وأنا أزحف فوق ترابِ الفراق وأكبت وخز ......





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