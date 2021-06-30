2021/06/30 | 07:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يريد قص أجنحة المقاتلين الشيعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/30 | 07:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يريد قص أجنحة المقاتلين الشيعة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يريد قص أجنحة المقاتلين الشيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).