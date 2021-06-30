2021/06/30 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت Xiaomi عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد Redmi Note 10S الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية لهذا العام وأكثرها منافسة من حيث السعر.ويأتي الجهاز بهيكل مضاد للماء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Xiaomi تطرح هاتفا بمواصفات مميزة وسعر منافس جدا المركز الخبري الوطني.

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