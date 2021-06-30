بريطانيا تراجع اتفاقية مع المغرب بسبب دعوى قضائية من

2021/06/30 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت مجموعة تعمل من أجل حقوق الشعب في الصحراء الغربية على إذن من المحكمة العليا في لندن لإجراء مراجعة قضائية لصفقة التجارة بين حكومة المملكة المتحدة والمغرب.

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