متى تنتهي موجة الحر بالعراق

2021/06/30 | 08:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، موعد انتهاء موجة الحر التي اجتاحت العراق.وقال مدير اعلام الهيئة، عامر الجابري، بحسب ما اورده الإعلام الحكومي، إن “قسم التنبؤ […]

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