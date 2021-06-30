توضيح جديد من وزارة التربية حول أسئلة الامتحانات النهائية

2021/06/30 | 08:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استكملت وزارة التربية الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط التي تنطلق الاحد المقبل، بينما اكدت اعداد اسئلة تتسم بالسهولة وضمن المنهاج المكيف، ولا تحتوي على افرع خارجية مراعاة لوضع الطلبة في ظل جائحة كورونا.

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وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (30 حزيران 2021)، إن "الوزارة وزعت البطاقات الامتحانية لجميع طلبة الثالث المتوسط، وانهت جميع الاستعدادات لانجاح الامتحانات التي تنطلق في الرابع من تموز المقبل".بدوره، أشار المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق، للصحيفة الرسمية، الى "استكمال تعيين المراكز الخاصة بالامتحانات في المدارس، وتوزيع المراقبين والادارات والفاحصين واللجان الامتحانية في مراكز الفحص الخاصة بالدراسة المتوسطة، فضلا عن توزيع الطلبة بين المقاعد طبقا لتعليمات خلية الازمة في تحقيق التباعد الاجتماعي".

ولفت فاروق الى ان "الاسئلة ستراعي الوضع العام للطلبة باعتماد التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، إذ تم اعدادها وفق المنهاج الدراسي المكيف، وتم التوجيه الى اللجان المختصة بأن تكون سهلة ومن المنهاج حصرا، وشددت على ألاّ تكون هناك أفرع خارجية".

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