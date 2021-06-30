كربلاء تقلص دوامها الحكومي لارتفاع درجات الحرارة

2021/06/30 | 08:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي في بيان يوم الثلاثاء , عن تقليص الدوام الحكومي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان المحافظ تلقى PUKmedia نسخة منه " نعلن عن تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة لغاية الساعة الواحدة ظهرا , اعتبارا من يوم غد الاربعاء المصادف 30/ 6/ 2021 ولغاية 1/8/2021 وذلك بسبب الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة.

فيما خرجت احتجاجات جماهيرية غاضبة في مناطق عدة من المحافظة , أبرزها في قضاء الهندية , قطعت من خلالها عدة طرق بسبب سوء خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية التي تصل الى أكثر من 15 ساعة خلال اليوم الواحد.

هذا وتوقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي ان تشهد اغلب محافظات العراق ارتفاعا في درجات الحرارة تصل الى أكثر من 50 درجة مئوية في بعض منها.

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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