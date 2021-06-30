التربية بخصوص امتحانات الثالث متوسط: الأسئلة ستراعي وضع الطلبة

2021/06/30 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استكملت وزارة التربية الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط التي تنطلق الاحد المقبل، فيما أكدت اعداد اسئلة تتسم بالسهولة وضمن المنهاج المكيف، ولا تحتوي على افرع خارجية مراعاة لوضع الطلبة في ظل جائحة كورونا.وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح صحفي، إن “الوزارة وزعت البطاقات الامتحانية لجميع طلبة الثالث […]

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