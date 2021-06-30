بالفيديو.. محتجون في العمارة يقطعون طريقاً رئيساً بالاطارات احتجاجاً على تردي الكهرباء

2021/06/30 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / قطع محتجون في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، مساء امس الثلاثاء ، طريق عمارة - بغداد بالاطارات المحترقة احتجاجاً على تردي الكهرباء.وذكر شهود عيان ان القوات الامنية وصلت الى مكان الاحتجاج وقامت بإخماد النيران وفتح الطريق./انتهى

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