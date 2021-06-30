2021/06/30 | 09:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: اسئلة امتحانات الثالث متوسط ستراعي وضع الطلبة وستكون من المنهج حصرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/30 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: اسئلة امتحانات الثالث متوسط ستراعي وضع الطلبة وستكون من المنهج حصرا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: اسئلة امتحانات الثالث متوسط ستراعي وضع الطلبة وستكون من المنهج حصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).