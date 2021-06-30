رسميا.. احباط محاولة استهداف لابراج نقل الطاقة الكهربائية

2021/06/30 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، مقتل احد عناصر داعش أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 حزيران 2021)، انه "بعد الهزائم المتلاحقة لعناصر داعش، تحاول هذه العصابات الأضرار بابراج الطاقة الكهربائية، الا ان يقظة القوات الأمنية والجهود الميدانية والعمل الاستخباري، مكن الأجهزة الأمنية من احباط عدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية".



واضاف البيان، ان "القوات الامنية تمكنت من قتل احد الارهابيين بعد نصب كمين محكم له، اثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في ديالى، امس الثلاثاء، باحباط القوات الامنية محاولة تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوات ناسفة قرب ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـNRT عربية، ان "شرطة ديالى احبطت محاولة تفجير ابراج نقل الطاقة في منطقة حلوان قرب ناحية جلولاء شمال شرق ديالى".

وأضاف، ان القوات الامنية "عثرت على عبوات ناسفة وتمت معالجتها من قبل خبير المتفجرات".

ولاحقا كشف المصدر، عن "مقتل عنصر من داعش حاول استهداف احدى ابراج الطاقة بعبوة ناسفة في احدى المناطق النائية قرب ناحية العبار بتجاه قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وفي أمس الاثنين، وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال 24 ساعة، والخروج باستراتيجية متكاملة، تقوم على التنسيق بين القيادات الأمنية للعمليات المشتركة ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية.

يأتي ذلك عقب عمليات تخريبية طالت أبراج نقل الطاقة ومحطات الكهرباء في أكثر من منطقة ما تسبب بخروج عدد منها عن منظومة الشبكة الوطنية وتزايد ساعات الانقطاع.

N.A

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