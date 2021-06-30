الكهرباء تكشف اسباب تراجع ساعات التجهيز والانواء تحدد ايام ''ذروة الحر''

2021/06/30 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزت وزارة الكهرباء، تراجع ساعات تجهيز الطاقة الى الاستهدافات الاخيرة لخطوط النقل ومحدودية كميات الغاز والكهرباء المجهزة من الجانب الايراني، فيما رجحت هيئة الانواء الجوية وصول درجات الحرارة الى ذروتها ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (30 حزيران 2021) ان "أسباب تراجع حجم تجهيز الطاقة في بغداد والمحافظات ترجع الى عدة عوامل قاهرة، منها الكم الهائل من الاستهدافات الارهابية والتخريبية الممنهجة وغير الممنهجة التي طالت أبراج الطاقة فضلا عن محدودية كميات الغاز والكهرباء الموردة من الجانب الإيراني باتجاه العراق".

وأضاف إن "المدة القليلة الماضية كانت هي الأقسى على مفاصل الشبكة الكهربائية والعاملين في الوزارة.

من جانبه اشار مدير اعلام الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي عامر الجابري، إن "هذا المنخفض المشكل على الاراضي الهندية كان من المفترض أن يسبب الارتفاع في درجات الحرارة بداية شهر حزيران، إلا أن وجود تأثير على البلاد من خلال الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط أخر تأثر البلاد بالكتلة الحرارية".

وحذر مدير الهيئة، المواطنين من الخروج في اوقات الذروة، مشيرا الى أن موجة الحر ستستمر حتى يوم السبت المقبل.



فيما لفت الى أن "المناطق الجنوبية والوسطى في البلاد هي الاكثر تأثرا بهذه الموجة الحرارية".

وتزامنت تلك الموجة الحارة التى تجاوزت درجة نصف الغليان، مع نقص كبير بإمدادات الطاقة الكهربائية، ما زاد من معاناة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة.

وقرر عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحالي، واعلنت أخرى تقليص ساعات دوامها

وتصل ذروة الموجة الحارة اليوم الاربعاء وغدا الخميس في الظل خلال الظهيرة الى ما بين 50 - 52 درجة مئوية في اغلب مدن الجنوب، و49 - 50 في مدن الوسط والفرات الاوسط و46 - 48 في مدن الشمال و44 - 46 في المنطقة الغربية.

ووافق مجلس الوزراء في جلسة امس الثلاثاء على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة2021)، المتضمنة توقيع ملحق عقد ثان لتجهيز الطاقة الكهربائية عبر خط (خابات- قرقوش) بجهد (132) ك.ف وبقدرة (100 - 150) ميكاواط، إضافة الى القدرة المتعاقد على تجهيزها سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء (150 لسنة 2021)، بخطي (جمجمال- تازة)، وخطي (كردملا- دبس) بكمية (300 +- 15 %)، لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية بسبب انخفاض امدادات الطاقة من الجانب الإيراني".

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