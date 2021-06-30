موجة رابعة لكورونا تعصف بدولة عربية

2021/06/30 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تقف تونس على اعتاب موجة رابعة لكورونا وسط تحذيرات من مختصين في علم الاوبئة حول خطورة الوضع الوبائي في البلاد.وقد مددت الحكومة التونسية ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.ويبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى […]

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