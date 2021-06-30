2021/06/30 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الأربعاء، وأن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية محدثة..



ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في العالم المركز الخبري الوطني.

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