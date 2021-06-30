عدد الوفيات يقترب من 4 ملايين.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

2021/06/30 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن.قائمة بعشر دول الأكثر تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء: 1- الولايات المتحدة: نحو 605 آلاف حالة وفاة، وأكثر من […]

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