2021/06/30 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعد أن أظهر تقرير صناعي تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، متجاوزا مخاوف التجار والمستثمرين بشأن قيود النقل في بعض البلدان مع ارتفاع حالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يواصل تحقيق المكاسب..



وبرنت يبلغ 73.51 دولار للبرميل المركز الخبري الوطني.

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