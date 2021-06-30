وفد امني رفيع يصل الى كركوك لمتابعة الوضع الامني

2021/06/30 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد امني رفيع، اليوم الاربعاء، الى محافظة كركوك لمتابعة الوضع الامني.

وذكر مصدر امني للسومرية نيوز، ان "وفدا وصل الى محافظة كركوك يضم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري، ووكيل جهاز إلامن الوطني حميد الشطري، لمتابعة الوضع الامني واجراءات القطعات العسكرية والاجهزة الامنية في تعزيز الامن وحماية الاهداف والبنى التحتية اضافة الى المنشات النفطية ومحطات وابراج نقل الطاقة الكهربائية".

واضاف ان " الوفد سيعقد اجتماعا مع الحكومة المحلية لتدارس عدد من القضايا على جدول الاعمال".

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