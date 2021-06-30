بكمين محكم.. مقتل ارهابي حاول تفجير برجين للطاقة الكهربائية في ديالى

2021/06/30 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، مقتل احد الإرهابيين أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد الهزائم المتلاحقة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، تحاول هذه العصابات الأضرار بابراج الطاقة الكهربائية، الا ان يقظة القوات الأمنية والجهود الميدانية والعمل الاستخباري، مكن الأجهزة الأمنية من احباط عدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية".

وأضافت، ان "القوات الامنية تمكنت من قتل احد الارهابيين بعد نصب كمين محكم له، اثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى".

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