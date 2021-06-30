الكهرباء تكشف عن اسباب «قاهرة» ادت الى تراجع ساعات التجهيز

2021/06/30 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عزت وزارة الكهرباء أسباب تراجع حجم تجهيز الطاقة في بغداد والمحافظات الى عدة عوامل قاهرة منها الكم الهائل من الاستهدافات الارهابية والتخريبية الممنهجة وغير الممنهجة التي طالت أبراج الطاقة ومحطات التوليد والإنتاج، إضافة إلى محدودية كميات الغاز والكهرباء الموردة من إيران، كذلك عدم التزام بعض المحافظات بالحصص المقررة لها.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي، إن "المدة القليلة الماضية كانت هي الأقسى على مفاصل الشبكة الكهربائية والعاملين في الوزارة نتيجة الكم الهائل من الاستهدافات التخريبية التي طالت المنظومة في مناطق عدة من البلاد، وكان قسم منها ممنهج والقسم الآخر إرهابي"، وفقاً لـ"الصباح".

وأضاف: "وبناء على ذلك فقد ناشدت الوزارة الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بهذه الاعتداءات والتي تجاوز عددها الـ30 اعتداءً خلال عشرة أيام، ما أدى الى انخفاض حجم التجهيز وإطفاء محافظات بالكامل بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة"، مرجحاً أن "يكون قسم كبير من هذه الاستهدافات لأغراض سياسية".

واكمل أن "السبب الآخر الذي أدى الى انخفاض حجم الانتاج الى أقل من 17 ألف ميغاواط بعد أن تجاوز الـ 20 ألف ميغاواط، كان محدودية كميات الغاز المجهزة من الجانب الإيراني باتجاه العراق والتي تبلغ الآن 30 مليون لتر مكعب قياسي يومياً، ما أثر في تشغيل المحطات التي تعتمد على هذا الغاز"، موضحاً أنه "كان من المقرر وصول كميات الغاز في فصل الصيف الى حجم 70 مليون لتر مكعب قياسي، إلا ان هذا الأمر لم يتحقق الى الآن".

وشدد العبادي على أن "الجانب الإيراني وبسبب الأعطاب التي طالت (محطة بوشهر) هناك عمد الى خفض كميات الكهرباء الموردة باتجاه العراق من 1200 ميغاواط الى 200 ميغاواط من خلال أربعة خطوط نقل طاقة تمتد بين البلدين، وبالتالي فان خط(عمارة- كرخة) وخط (كرمنشاه) متوقفان حالياً وخط (سربيل زهاب) ينقل الآن طاقة 50 ميغاواط بعد أن كان 270 ميغاواط ويصل الى 400 ميغاواط في أوقات الذروة، إضافة الى انخفاض الطاقة عبر خط (ميرساد-ديالى) من 500 ميغاواط الى 175 ميغاواط".

وبين أن "العامل الآخر الذي أدى الى انخفاض وتذبذب حجم التجهيز يعود الى عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها من الطاقة، وأن هناك تجاوزا من المحافظات والذي يدخل المحافظات الأخرى بخط الحرج نتيجة عدم الالتزام بالحصص المقررة، إضافة الى الاستمرار بتفسيخ العشوائيات وتفسيخ المناطق الزراعية مما يشكل أحمالا إضافية على شبكات التوزيع المصممة أساساً لمناطق نظامية ما يؤدي الى تهالك شبكة التوزيع وعطب المغذيات بالأحمال الزائدة".

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