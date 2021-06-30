2021/06/30 | 09:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تبدأ مهمة عسكرية مستحيلة”في أفغانستان الصباح الجديد ـ متابعة: بينما تتواصل الاجتماعات العسكرية والسياسية بين تركيا والولايات المُتحدة، بشأن تفاصيل المهمة الأمنية لتركيا في أفغانستان، فإن حركة طالبان تزيد تراكم المناطق التي تسيطر عليها في البلاد، بزخم متقادم، مستفيدة من انهيار معنويات القوات النظامية الأفغانية مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي.في الأثناء، يتوقع المراقبون للمشهد ...

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