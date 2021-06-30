رويترز: عمليات انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان ستنتهي في أيام

2021/06/30 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مسؤولون أميركيون، إن الجيش الأميركي أصبح على وشك إتمام انسحابه من أفغانستان، الذي قد يختتم خلال أيام.

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ولم تشمل عملية الانسحاب القوات التي ستبقى لحماية الدبلوماسيين والسفارة الأميركية في أفغانستان، وقد تتولى مهام المساعدة في تأمين مطار كابل.

وحسب المصادر الأميركية، فمن المقرر أن يبقى في أفغانستان نحو 650 عسكريا أمريكيا لحماية السفارة.

وتوقفت السلطات الأميركية عن نشر تفاصيل بشأن وتائر انسحاب قواتها من أفغانستان في وقت سابق من يونيو الجاري، بعد انسحاب 50% من القوات والمعدات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهدت بإتمام الانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تأخر واشنطن عن الجدول المتفق عليه أصلا مع حركة "طالبان"، وهو بحلول آيار من العام الجاري.

"رويترز"

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