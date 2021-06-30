"لا لترحيل عبد الله".. مطالبات في الكويت برفض ترحيل أردني احتج على "قيود كورونا"

2021/06/30 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض كويتيون قرار وزارة الداخلية بإبعاد شاب أردني مقيم في البلاد بسبب قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي إزاء فرض الدولة الخليجية القيود ضد الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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