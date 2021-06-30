النفط يتجه لتحقيق أفضل أداء نصف سنوي منذ 12 عاماً

2021/06/30 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تتجه أسعار النفط إلى تحقيق أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، إذ يعزز التعافي من وباء كورونا استهلاكَ الوقود، ويقلِّص المعروض في السوق، قبيل اجتماع "أوبك +" الذي من المتوقَّع أن يؤدي إلى زيادة في العرض، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك نحو 74 دولاراً للبرميل اليوم الأربعاء، مسجِّلةً مكاسب بأكثر من 50٪ منذ بداية العام الجاري 2021.

أفاد معهد البترول الأمريكي أنَّ مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 8.15 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقاً لأشخاص مطَّلعين، مما زاد من المعنويات الإيجابية قبل اجتماع "أوبك +" غداً الخميس.

سيكون التحالف مشغولاً بعد تأخير المحادثات الأولية بشأن سوق النفط لإتاحة مزيد من الوقت للأعضاء لحلِّ الخلافات، في الوقت الذي تثير فيه عودة ظهور Covid-19 في بعض المناطق مخاوف بشأن توقُّعات الطلب.

ساعد تعافي اقتصادات أكبر مستهلكي الطاقة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، في دعم زيادة الطلب على الوقود، ودفع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وتتوقَّع "أوبك +" أنَّ السوق سيظلُّ في حالة عجز خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، إذا حافظ تحالف "أوبك +" على استقرار الإنتاج، في حين أنَّ احتمال حدوث تدفُّق وشيك من الخام الإيراني يتلاشى مع استمرار المحادثات لإحياء اتفاق نووي.

قال هووي لي، الاقتصادي في شركة Oversea-Chinese Banking Corp.



في سنغافورة: "نتوقَّع أن يستمر الاستهلاك في تجاوز العرض على المدى القريب مع تلقي المزيد من الناس للقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وأضاف: "تفشي الفيروس مرة أخرى يثير مخاوف بشأن الطلب، فقد ارتفعت الحالات في المملكة المتحدة، وتتسابق السلطات في أستراليا لاحتواء تفشي فيروس "دلتا" ، فيما تجدد دول أخرى قيود السفر".

الأسعار

ارتفع غرب تكساس الوسيط لتسليم آب بنسبة 0.6 ٪ إلى 73.42 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

بلغت مكاسب العقود الآجلة نحو 11٪ خلال الشهر الحالي.

ارتفع خام برنت لشهر آب بنسبة 0.4٪ إلى 75.07 دولاراً في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

زاد عقد ايلول الأكثر نشاطاً بنسبة 0.4٪ إلى 74.60 دولاراً.

تعافي الطلب

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" وخبراء بالمنظمة، إنَّ الطلب العالمي على النفط سيتعافى بقوة في النصف الثاني من 2021 مع تقلُّص مخزونات النفط، في حين حذَّروا من أنَّ سلالات فيروس كورونا المتحوِّرة تشكِّل خطراً على هذا التعافي، بحسب وكالة رويترز.

وتوقَّعت مصادر ومراقبون للسوق أن تناقش المجموعة مزيداً من التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط الحالية اعتباراً من آب، إذ من المتوقَّع أن تعزز المجموعة الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يومياً.

وأبلغ باركيندو اجتماع الخبراء، المعروف باسم اللجنة الفنية المشتركة، أنَّه من المتوقَّع أن ينمو الطلب في 2021 بواقع 6 ملايين برميل يومياً، منها 5 ملايين برميل يومياً في النصف الثاني، لكنَّه أبدى قلقه من تفشي سلالة "دلتا" التي أدت إلى ارتفاع الإصابات، وتجديد القيود في مناطق كثيرة".

ويرى باركيندو أنَّ ارتفاع مستويات الديون السيادية التي تغذّيها برامج التحفيز المالي والنقدي مصدر قلق؛ لأنَّها يمكن أن تسهم في ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

أكبر انخفاض للمخزونات في 2021

سيكون الانخفاض في المخزونات الذي أبلغ عنه معهد البترول الأمريكي هو الأكبر منذ كانون الثاني إذا تمَّ تأكيده من قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

ويشير التقدير المتوسط ​​في مسح بلومبرغ إلى انخفاض قدره 3.85 مليون برميل، ومع ذلك؛ قال معهد البترول الأمريكي، إنَّ مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.42 مليون برميل.

كان من المقرر أن يعقد تحالف "أوبك +" اجتماع هيئته الاستشارية -لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- اليوم الأربعاء، لكن تلك الجلسة ستعقد غداً الخميس، في حين قال المندوبون، إنَّ الهدف هو إتاحة المزيد من الوقت للمحادثات، فيما طلب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك التأجيل بسبب "التزامات رئاسية"، بحسب رسالة رسمية.

من المتوقَّع أن يزيد التحالف الإنتاج لشهر آب بنحو 550 ألف برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ، كما يتوقَّع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" ارتفاعاً مماثلاً، لكنَّه قال، إنَّ الارتفاع المفاجئ بمقدار مليون برميل يومياً أيضاً، لن يكون كافياً لوقف ارتفاع الأسعار.

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