2021/06/30 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الخميس الموافق 2021/7/1 .وينشر “المركز الخبري الوطني”، جدول الرحلات كما مبين أدناه:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..



46 رحلة على متن الخطوط الجوية العراقية ليوم غد المركز الخبري الوطني.

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