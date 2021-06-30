2021/06/30 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النفط تقرر زيادة حصة المولدات من وقود الكاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:07

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